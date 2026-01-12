Lo ‘step on foot’ | niente rigore al Milan si all’Inter Quale è la differenza? | VIDEO

In questo confronto, analizziamo le differenze tra le decisioni arbitrali riguardanti gli episodi di

Step on foot ai danni di Fullkrug e il Milan, nessun rigore, si all'Inter contro Napoli e nel derby? Quali sono le differenze? Ecco il video degli episodi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Rocchi durissimo su Napoli-Inter: “Su Di Lorenzo non è rigore, nasce con una procedura strana”. Su Conceiçao: “Chiaro step on foot”

Leggi anche: Perché c’era il rigore su Thuram ma non su Bastoni: cosa dice il regolamento sullo “step on foot”

