In questo confronto, analizziamo le differenze tra le decisioni arbitrali riguardanti gli episodi di

Step on foot ai danni di Fullkrug e il Milan, nessun rigore, si all'Inter contro Napoli e nel derby? Quali sono le differenze? Ecco il video degli episodi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lo ‘step on foot’: niente rigore al Milan, si all’Inter. Quale è la differenza? | VIDEO

Leggi anche: Rocchi durissimo su Napoli-Inter: “Su Di Lorenzo non è rigore, nasce con una procedura strana”. Su Conceiçao: “Chiaro step on foot”

Leggi anche: Perché c’era il rigore su Thuram ma non su Bastoni: cosa dice il regolamento sullo “step on foot”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Avevate mai sentito parlare di step on foot Fino a due anni fa nemmeno esisteva Repubblica scrive che è sì rigore ma è un rigore contemporaneo, figlio del regolamento: ora è un'epidemia di piedi sugli scarpini altrui. https://www.ilnapolista.it/2026/01/avevate - facebook.com facebook

Di questi 3 "Step on foot" indovinate a chi hanno dato rigore e a chi no. Vi do degli indizi: sono stati pigborati e hanno 734 ml di debiti. @ADeLaurentiis #InterNapoli #SerieA @AIA_it x.com