Alla vigilia dell’ ultima puntata di A testa alta, Roma si è svegliata con un gesto dal forte valore simbolico. Nella notte, nei pressi del Colosseo, è comparso uno striscione dedicato a Sabrina Ferilli, diventato rapidamente virale sui social. Un omaggio che arriva poche ore prima del finale della fiction, andato in onda mercoledì 21 gennaio 2026 in prima serata su Canale 5. La dedica non è solo un segno d’affetto dei fan, ma anche il riconoscimento di un percorso televisivo che ha saputo unire racconto popolare e temi sociali. Ancora una volta, la capitale fa da cornice a un momento che mescola spettacolo, identità culturale e partecipazione collettiva. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Non è solo una fiction: lo striscione per Sabrina Ferilli racconta un fenomeno italiano che coinvolge tutti

Sabrina Ferilli e”Scecilia” spopolano sui social. Lo striscione al Colosseo: “L’Italia ti guarda, Roma te consacra”Sabrina Ferilli, nota attrice italiana, è al centro di attenzione sui social grazie alla sua interpretazione di

Ieri sera fuori al Colosseo a Roma è apparso uno striscione pro Sabrina Ferilli, ecco cosa diceva #SabrinaFerilli #atestaalta #serietv #Fiction facebook

LO STRISCIONE PER LA FERILLI: A TESTA ALTA,L’ITALIA TI GUARDA, ROMA TE CONSACRA, CHI TE INVIDIA... x.com