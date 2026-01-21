Sabrina Ferilli eScecilia spopolano sui social Lo striscione al Colosseo | L’Italia ti guarda Roma te consacra

Sabrina Ferilli, nota attrice italiana, è al centro di attenzione sui social grazie alla sua interpretazione di

Se c’è una parola diventata virale sui social negli ultimi giorni è sicuramente “Scecilia” ed è proprio Sabrina Ferilli a pronunciarla in tutta la sua romanità. L’attrice è protagonista della serie di Canale 5 “A Testa Alta – Il coraggio di una Donna“ ed è stasera che andrà in onda l’ultima puntata delle tre programmate. Oltre al meme, a spopolare è stata anche la foto di uno striscione appeso al Colosseo dai fan di Sabrina che intendono dimostrarle tutto il loro affetto. E non è tardata ad arrivare subito dopo la risposta della Ferilli sulle storie Instagram. Sabrina Ferilli nella nuova serie Mediaset interpreta il ruolo di Virginia Terzi, preside di una scuola e vittima di gogna mediatica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sabrina Ferilli e”Scecilia” spopolano sui social. Lo striscione al Colosseo: “L’Italia ti guarda, Roma te consacra”

Leggi anche: Striscione a Roma per Sabrina Ferilli alla vigilia del finale di A testa alta: “Chi ti invidia si inchina”

I “Scecilia” di Sabrina Ferilli come i “disciamo” di Giorgia Meloni: la cadenza romanesca dell’attrice fa impazzire il webL'uso della cadenza romanesca di Sabrina Ferilli in

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: I Scescilia di Sabrina Ferilli come i disciamo di Giorgia Meloni: la cadenza romanesca dell'attrice fa impazzire il web; A testa alta, Sabrina Ferilli conquista il web ma accende la polemica: Che finale è?. L'errore che scatena le proteste; TG5: Edizione ore 08.00 del 20 gennaio Video; TG5: Edizione ore 08.00 del 19 gennaio Video.

A Testa Alta, come finisce la serie con Sabrina Ferilli? Le anticipazioni di stasera (21 gennaio): Virginia viene arrestataStasera Virginia Terzi capisce che lo scandalo non era soltanto una gogna social. Il video è diventato il grimaldello di un disegno più ampio, e ormai la violenza non ... ilmessaggero.it

Sabrina Ferilli alla resa dei conti: stasera in tv l’atteso finale di A testa altaStasera in tv il gran finale di A testa alta con Sabrina Ferilli. Virginia arrestata per omicidio, Rocco scompare: è l'ora della resa dei conti ... msn.com

L’omaggio di Roma a Sabrina Ferilli e alla fiction A Testa Alta. Un grande successo, che è diventato anche un fenomeno social con una delicata ironia tra i numerosi spettatori che hanno seguito la serie. Lo striscione è apparso nei pressi del Colosseo “L’Ital - facebook.com facebook