La Lazio ha individuato nel portiere del Benevento il suo potenziale numero uno per il futuro. Un nome che, a prima vista, può sembrare legato a Gigi D’Alessio, ma che in realtà rappresenta una scelta strategica e concreta per la squadra. Un investimento volto a rafforzare il reparto tra i pali, puntando su un talento emergente che può crescere e contribuire alla crescita del club.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ sicuramente un nome che conta, letto così di getto, ma sarebbe riduttivo ridurlo al classico ‘parente di’. Ciò che conta è l’operazione di mercato messa in piedi che dà il segnale di quanto sia cresciuto il settore giovanile del Benevento nel corso degli anni. D’Altronde quella di Nunziante con la cessione all’ Udinese è storia fresca, così come le qualità di Esposito sono ben note. L’operazione che sta per concludersi è la chiusura del cerchio per la società giallorossa e per il giocatore in questione che si catapulta di getto in una dimensione diversa. Luigi D’Alessio è pronto a dire di sì alla Lazio come riportato da Carlo Roscito a Radio Laziale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Non è solo il parente di Gigi D’Alessio, la Lazio pesca a Benevento il portiere del futuro

Approfondimenti su gigi parente

Ultime notizie su gigi parente

