In una lunga intervista rilasciata a Walter Veltroni per il Corriere della Sera, Caterina Caselli si racconta ripercorrendo una vita segnata da dolori profondi e rinascite straordinarie. La cantante e produttrice discografica ha parlato, tra le altre cose, del suicidio di suo padre, nel 1961. Al Corriere Caterina ha raccontato che suo padre si tolse la vita quando lei aveva 14 anni. L’uomo, che tra l’altro aveva sostenuto Caterina nella sua passione per il canto, soffriva di depressione che allora non veniva riconosciuta come tale. Era stato da ragazzo in Libia come militare per nove anni e “chissà cosa aveva visto” in quel periodo, racconta la discografica. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Caterina Caselli: “Mio padre si suicidò quando avevo 14 anni. Mi vergognavo”

Leggi anche: “Mio padre è morto quando avevo 14 anni, si è tolto la vita. Il cancro? Ho fatto una terapia che non ha funzionato, poi la chemio. Proseguo con cure e controlli ma al momento sto bene”: così Caterina Caselli

Leggi anche: Lo choc e il dolore di Andrea Carnevale: “Quando avevo 14 anni, mio padre uccise mia madre e poi si è suicidato”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

“Mio padre è morto quando avevo 14 anni, si è tolto la vita. Il cancro? Ho fatto una terapia che non ha funzionato, poi la chemio. Proseguo con cure e controlli ma al momento sto bene”: così Caterina Caselli; Caterina Caselli: “Mio padre si suicidò quando avevo 14 anni. Mi vergognai”; Caterina Caselli: «Papà si è suicidato quando avevo 14 anni, mamma non voleva che cantassi. Il tumore? Ho avuto una recidiva ma sto bene»; Caterina Caselli: «Sono cresciuta in una famiglia povera. Volevo cantare, mia madre mi disse di no. Maurizio Vandelli mi scoprì».

Caterina Caselli: «Mio padre si tolse la vita quando io avevo 14 anni. Ero la prima ragazza del Piper, poi il successo mi travolse. Il tumore? Sono stata recidiva ma ora sto ... - La produttrice discografica: «Celentano rifiutò il brano con cui vendetti un milione di copie. msn.com