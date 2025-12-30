Forlì entra nella top 10 delle città più green d' Italia | l' energia rinnovabile vola al 71%
Forlì si distingue tra le città italiane per il suo impegno verso la sostenibilità, entrando nella top 10 delle metropoli più
Il nuovo report sulla sostenibilità, elaborato dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, rende noti i principali dati relativi a dimensioni di riferimento quali certificazioni di impresa, green economy, eco-investimenti, green jobs. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
