Forlì entra nella top 10 delle città più green d' Italia | l' energia rinnovabile vola al 71%

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forlì si distingue tra le città italiane per il suo impegno verso la sostenibilità, entrando nella top 10 delle metropoli più

Il nuovo report sulla sostenibilità, elaborato dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, rende noti i principali dati relativi a dimensioni di riferimento quali certificazioni di impresa, green economy, eco-investimenti, green jobs. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

