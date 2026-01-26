Natalie Portman contro l’Academy | Registe ignorate nelle nomination agli Oscar

Natalie Portman ha recentemente espresso il suo disappunto riguardo alla mancanza di riconoscimento delle registe femminili nelle nomination agli Oscar, sottolineando l’importanza di un’equa rappresentanza nel settore cinematografico. Con un atteggiamento diretto e riflessivo, l’attrice mette in luce le sfide ancora presenti nel mondo del cinema, invitando a una riflessione più ampia sul valore della diversità e dell’inclusione nelle premiazioni più prestigiose.

Natalie Portman non ha mai nascosto di avere idee molto chiare sui temi più rilevanti del dibattito pubblico e di non avere timore nell’esprimerle apertamente. Ne ha dato un’ulteriore dimostrazione al Sundance Film Festival, nello Utah, dove si è presentata indossando una spilla con la scritta “ ICE Out ”, un messaggio esplicito contro l’agenzia federale statunitense che si occupa di immigrazione. Allo stesso tempo, l’attrice ha colto l’occasione per puntare il dito contro l’Academy, criticando la scarsa presenza di registe tra le nomination agli Oscar 2026. Natalie Portman e le nomination agli Oscar: «Film straordinari ignorati». 🔗 Leggi su Amica.it

Natalie Portman sottolinea le criticità delle scelte dell'Academy in vista degli Oscar 2026, evidenziando la mancanza di riconoscimenti alle registe.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

