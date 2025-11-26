Perché la designazione di Massa come arbitro di Roma-Napoli non piace ai tifosi di entrambe le squadre
Davide Massa arbitrerà la sfida al vertice della classifica di Serie A tra Roma e Napoli in programma domenica 30 novembre all'Olimpico. Una designazione che non soddisfa le tifoserie di entrambe le squadre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
