il pubblico per la gara di coppa sfiducia tifosi pochi allo stadio per ora staccati 7mila tagliandi

L'entusiasmo dei tifosi della Fiorentina appare in calo, con pochi presenti allo stadio e circa 7.000 tagliandi staccati. La squadra cerca di mostrare una prestazione gagliarda e convincente, sperando di risollevare il morale dopo la recente sconfitta di Reggio Emilia. La sfida di coppa rappresenta un’occasione per riaffermare il carattere e la determinazione dei viola.

Vedere una Fiorentina gagliarda, volenterosa e convincente. I tifosi gigliati si aspettano una reazione, almeno a livello emotivo e nervoso, dopo la debacle di Reggio Emilia. Il patto di Bergamo tradito dopo i primi dieci minuti di gioco. Perché dopo il gol del pareggio di Volpato è tornato a mancare tutto anche dal punto di vista dell’atteggiamento in campo. Chiaro che l’attesa maggiore sia per la sfida di domenica contro il Verona, con la partita di domani contro la Dinamo Kiev che viene vissuta come un intermezzo per capire se il vento nel gruppo gigliato è cambiato oppure no. I biglietti restano in vendita, la Fiorentina ha rilanciato anche ieri i propri messaggi social per provare a invogliare il maggior numero possibile di tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net