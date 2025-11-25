Music Day Roma | 47^ edizione
Sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 dalle 10,00 alle 19,00 torna all’Hotel Mercure Roma West di Via Eroi di Cefalonia 301 la seconda edizione autunnale del Music Day Roma, l’attesissima Fiera del Disco della Capitale, come sempre ricca di eventi e protagonisti di primo piano, oltre che di migliaia di occasioni d’acquisto fra dischi in vinile, cd, dvd, gadget, oggettistica e memorabilia musicale. I 2.500 mq della fiera ospitano più di 60 espositori da tutta Italia, professionisti esperti e conoscitori del mercato in grado di consigliare ogni acquirente e aiutarlo a districarsi fra le innumerevoli offerte. 🔗 Leggi su Funweek.it
News recenti che potrebbero piacerti
Music Day Roma – Fiera del Disco di Roma 47^ edizione Sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 dalle 10,00 alle 19,00 Hotel Mercure Roma West Via Eroi di Cefalonia, 301 INGRESSO GRATUITO parcheggio gratuito Eccola qui, la seconda edizione autun - facebook.com Vai su Facebook
Music Day Roma: 47^ edizione - Sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 dalle 10,00 alle 19,00 torna all’Hotel Mercure Roma West di Via Eroi di Cefalonia 301 il più importante evento dedicato agli appassionati di musica di ogni epoca ... Segnala funweek.it
Music Day Roma – Fiera del Disco di Roma - La Fiera del Disco si svolgerà il 29 e il 30 novembre all'Hotel Mercure Rome West. Da romatoday.it
Music Day Roma, il 30 novembre la fiera del disco nella Capitale - 500 mq di area espositiva per riscoprire vinili, CD, rarità e memorabilia, per un affascinante viaggio lungo le note dell’evoluzione musicale, dalle radici dei generi che hanno plasmato la ... Secondo ilmessaggero.it