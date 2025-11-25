Music Day Roma | 47^ edizione

Sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 dalle 10,00 alle 19,00 torna all’Hotel Mercure Roma West di Via Eroi di Cefalonia 301 la seconda edizione autunnale del Music Day Roma, l’attesissima Fiera del Disco della Capitale, come sempre ricca di eventi e protagonisti di primo piano, oltre che di migliaia di occasioni d’acquisto fra dischi in vinile, cd, dvd, gadget, oggettistica e memorabilia musicale. I 2.500 mq della fiera ospitano più di 60 espositori da tutta Italia, professionisti esperti e conoscitori del mercato in grado di consigliare ogni acquirente e aiutarlo a districarsi fra le innumerevoli offerte. 🔗 Leggi su Funweek.it