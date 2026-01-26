Lorenzo Musetti si prepara ad affrontare Novak Djokovic negli ottavi di finale dello Slam di Melbourne. Dopo aver raggiunto per la prima volta i quarti di finale in un torneo del Grande Slam, l'italiano cerca di superare il campione serbo, contro cui ha ottenuto una sola vittoria su dieci incontri. Una sfida importante per Musetti, che punta a proseguire il percorso nel torneo e a conquistare una storica semifinale.

Un grandissimo Lorenzo è entrato per la prima volta tra i primi otto dello Slam di Melbourne e adesso aspetta il serbo con cui ha perso 9 volte su 10 Con una partita capolavoro Lorenzo Musetti è arrivato per la prima volta ai quarti di finale dello Slam australiano, dove affronterà la sua bestia nera: su 10 match, ne ha persi addirittura 9 e l'unico successo è datato 2023 (Montecarlo su terra rossa). Scopriamo pronostico e quote di Musetti-Djokovic in programma martedì 27 gennaio alle ore 1.30. Il carrarino ha travolto negli ottavi Taylor Fritz, a cui non ha lasciato neanche una possibilità di rientrare nel match dopo un avvio molto aggressivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Musetti-Djokovic, il pronostico: Lorenzo a caccia della semifinale contro il mito

