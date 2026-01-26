Musetti-Djokovic per Lorenzo l' occasione di sfatare un tabù | il pronostico dei quarti

Lorenzo Musetti si prepara ad affrontare Novak Djokovic nei quarti di finale a Melbourne, un’occasione importante per il giovane talento di sfatare un tabù. Per la prima volta tra gli ultimi otto di uno Slam, Musetti si confronta con il numero uno del mondo, dopo aver perso nove volte su dieci contro il serbo. Una partita che rappresenta un’opportunità significativa per il tennista italiano di dimostrare il proprio valore.

Un grandissimo Lorenzo è entrato per la prima volta tra i primi otto dello Slam di Melbourne e adesso aspetta il serbo con cui ha perso 9 volte su 10 Con una partita capolavoro Lorenzo Musetti è arrivato per la prima volta ai quarti di finale dello Slam australiano, dove affronterà la sua bestia nera: su 10 match, ne ha persi addirittura 9 e l'unico successo è datato 2023 (Montecarlo su terra rossa). Scopriamo pronostico e quote di Musetti-Djokovic in programma martedì 27 gennaio alle ore 1.30. Il carrarino ha travolto negli ottavi Taylor Fritz, a cui non ha lasciato neanche una possibilità di rientrare nel match dopo un avvio molto aggressivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

