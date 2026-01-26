Movimenti anomali sul conto corrente ma è una truffa | recuperati oltre 11mila euro

Recentemente a Perugia, i carabinieri hanno smascherato una truffa che coinvolge movimenti anomali sul conto corrente. Un giovane di 19 anni, senza precedenti, è stato denunciato per aver sottratto oltre 11.000 euro attraverso un raggiro. Questa vicenda evidenzia l’importanza di monitorare attentamente le transazioni bancarie e di essere cauti di fronte a movimenti sospetti.

“Movimenti anomali sul conto corrente”, ma è una truffa. È successo a Perugia dove i carabinieri hanno denunciato un 19enne, incensurato e residente nel sud Italia, per truffa aggravata. Dalla ricostruzione dei carabinieri i fatti risalgono allo scorso ottobre. La donna, contattata da un finto operatore telefonico che la informava di movimenti anomali sul suo conto corrente è stata convinta dallo stesso a recarsi presso la propria filiale e a depositare 11.500 euro sul conto riconducibile al truffatore. Capendo subito di essere stata ingannata, l'82enne si è recata dai carabinieri per sporgere querela.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

