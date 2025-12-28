Movimenti sospetti sul conto corrente? Macché! Era una truffa da 4.000 euro

Tre denunce a piede libero e il sequestro di diversi bancomat, cellulari, tablet e una serie di documenti che attestano numerose giocate online effettuate da un gruppo di malviventi. È questo l’esito di un’indagine condotta nei mesi scorsi dai carabinieri di Ponte Arche in merito a una truffa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: "Movimenti sospetti sul conto corrente": spariscono 5.500 euro

