Movimenti sospetti sul conto corrente? Macché! Era una truffa da 4.000 euro

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre denunce a piede libero e il sequestro di diversi bancomat, cellulari, tablet e una serie di documenti che attestano numerose giocate online effettuate da un gruppo di malviventi. È questo l’esito di un’indagine condotta nei mesi scorsi dai carabinieri di Ponte Arche in merito a una truffa. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

