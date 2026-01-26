monza emergenza giudici di pace scendono da trentadue a otto ma con il triplo del lavoro da fare

A Monza, il numero di giudici di pace si riduce da 32 a 8, eliminando la suddivisione tra sezioni penale e civile. Contestualmente, i fascicoli in carico sono aumentati di tre volte negli ultimi quattro anni, con un incremento significativo nei casi di immigrazione. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla gestione della giustizia locale e sulla capacità di garantire servizi adeguati ai cittadini.

I giudici di pace scendono da 32 a 8 e viene cancellata la loro ripartizione in due sezioni, penale e civile, mentre aumentano i fascicoli, con l’escalation del 300% negli ultimi 4 anni di quelli in materia di immigrazione. Nel 2014, quando ci fu l’accorpamento a Monza della sede distaccata dei giudici di pace di Desio, era di 32 persone l’organico di questi magistrati onorari che ormai si occupano dell’80% del contenzioso civile e penale dopo che è stata anche aumentata la loro competenza per le materie e il valore delle cause. "Nel corso degli anni il personale si è notevolmente ridotto, a seguito di trasferimenti, pensionamenti, cessazioni, e comprende allo stato 8 giudici onorari stabilizzati con il 75% di scopertura – spiega la presidente del Tribunale di Monza Maria Gabriella Mariconda nella relazione dell’anno giudiziario 2025 che va dal luglio 2024 al giugno scorso – e la ripartizione numerica dell’organico che prevede l’assegnazione di 6 giudici al settore civile e 2 al settore penale non è più giustificata e adeguata al numero complessivo di magistrati onorari in servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Monza, da 32 a 8 giudici di pace. Ma con il 300% in più dei fascicoli per immigrazioneA Monza, dal 2026 si riduce il numero di giudici di pace da 32 a 8, eliminando la divisione tra sezioni penale e civile.

