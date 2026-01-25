Monza da 32 a 8 giudici di pace Ma con il 300% in più dei fascicoli per immigrazione

A Monza, dal 2026 si riduce il numero di giudici di pace da 32 a 8, eliminando la divisione tra sezioni penale e civile. Nel contempo, i fascicoli in materia di immigrazione sono aumentati del 300% negli ultimi quattro anni, evidenziando un incremento significativo delle richieste e delle pratiche trattate in questo settore.

Monza, 25 Gennaio 2026 - Scendono da 32 a 8 i giudici di pace e viene cancellata la loro ripartizione in due sezioni, penale e civile, mentre invece aumentano i fascicoli, con l'escalation del 300% negli ultimi 4 anni di quelli in materia di immigrazione. Nel 2014, quando ci fu l'accorpamento a Monza della sede distaccata dei giudici di pace di Desio, era di 32 persone l'organico di questi magistrati onorari che si occupino praticamente dell'80 per cento del contenzioso civile e penale dopo che è stata anche aumentata la loro competenza per le materie e il valore delle cause. "Nel corso degli anni il personale si è notevolmente ridotto, a seguito di vari trasferimenti, pensionamenti, cessazioni, e comprende allo stato 8 giudici onorari stabilizzati con il 75% di scopertura - spiega la presidente del Tribunale di Monza Maria Gabriella Mariconda nella relazione dell'anno giudiziario 2025 che va dal luglio 2024 al giugno scorso - e la ripartizione numerica dell’organico che prevede l’assegnazione di 6 giudici al settore civile e 2 al settore penale non è più giustificata ed adeguata al numero complessivo di magistrati onorari in servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Triplicati i fascicoli sull’immigrazione. In aumento cause di lavoro e crisiNel periodo 202425, il Tribunale di Monza ha registrato un incremento significativo nei fascicoli sull’immigrazione, triplicando i casi rispetto a quattro anni fa.

