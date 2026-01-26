Montelupo ritrova lo smalto E si riprende il terzo posto

Montelupo torna alla vittoria e conquista il terzo posto in classifica, battendo il Cubino 1-0. La partita ha visto una prestazione solida della squadra, che ha mantenuto il vantaggio nel corso del secondo tempo. Con questa vittoria, Montelupo rafforza la propria posizione e si avvicina alle prime posizioni del campionato.

Cubino 0 Montelupo 1 F.C. CUBINO: Allegranti, Silvestri (64' Chiesi), Amoddio, Conti, Fabbrini (94' Maresca), Ulivi, Azzolina (53' Ronchi), Antongiovanni, Tacchi, Marzoli (90' Pelhuri), Paggetti. A disp.: Lutzu, Silvestri, Ronchi, Modesti, Leggiero, Pelhuri, Maresca, Vitale, Chiesi. All.: Bonciani. MONTELUPO: Lensi, Marrazzo (78' Corsinovi), Cupo, Tremolanti, Pucci, Alicontri, Ulivieri, Bartolozzi, Masoni (65' Mhilli), Ferrmaca (90' Cerrini), Cintelli. All.: Lucchesi. Arbitro: Magherini di Prato. Rete: 77' Ferrmaca. FIRENZE – Basta una rete al Montelupo per cancellare gli ultimi due ko di fila, espugnare il campo di via Fanti (un impianto che solitamente porta bene agli amaranto, sempre vincitori) e riprendersi il terzo posto in classifica.

