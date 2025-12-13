Calcio cuore Cesena | sotto di due reti ribalta il Mantova e si riprende il terzo posto

Il Cesena dimostra carattere e determinazione, ribaltando il risultato e conquistando una vittoria importante contro il Mantova. Con un finale emozionante, i romagnoli si riprendono il terzo posto in classifica, mantenendo viva la corsa promozione in un campionato avvincente e ricco di sorprese.

Un Cesena in formato cuore e orgoglio batte 3-2 il Mantova e torna al terzo posto in classifica, un punto dietro Frosinone e Monza (i ciociari giocheranno domenica a Pescara). Nonostante le due reti subite nei primi 25 minuti (un rigore, poi una punizione dubbia), i bianconeri salgono in cattedra. Cesenatoday.it Calcio, cuore Cesena: sotto di due reti ribalta il Mantova e si riprende il terzo posto - Tante emozioni sabato sera al Manuzzi, il doppio vantaggio ospite viene vanificato da Shpendi, un autogol e Frabotta. cesenatoday.it

Il Cesena ribalta il Mantova: al Manuzzi è 3-2 - Reazione da squadra dei romagnoli che, sotto di due reti, riescono a ottenere il bottino pieno grazie al gol di Frabotta nel finale. rainews.it

Esultanza sotto la curva ospiti per la vittoria del Cesena a Montevarchi

