La partita Monaco-Juventus, valida per l’ottava giornata della Champions League 20252026, si avvicina. Con la qualificazione ai playoff già assicurata, i bianconeri puntano alla vittoria per evitare gli spareggi e qualificarsi direttamente agli ottavi. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro.

Gara valida per l’ottava giornata di Champions League 20252026. Già certi dei playoff, i bianconeri vogliono provare a vincere per cercare la qualificazione diretta agli ottavi, mentre possono accedere soltanto agli spareggi con i tre punti. Monaco-Juventus si giocherà mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 21 presso lo Stadio Louis II di Montecarlo. MONACO-JUVENTUS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I francesi hanno fatto fin quì un discreto cammino, benchè l’ultima pesante sconfitta subita dal Real Madrid per 6-1, condiziona il giudizio. Ad ogni modo, la stagione non può dirsi brillante, anche perchè l’esonero di Hutter e il conseguente aarivo in panchina di Pocognoli, non ha portato i risultati sperati. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Monaco-Juventus, ottava giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Juventus-Pafos, sesta giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Bodo Glimt-Juventus, quinta giornata-Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Napoli-Sporting CP 2-1: gol e highlights | Champions League

Argomenti discussi: Le gare di mercoledì: vince la Juve, crolla l'Atalanta; CHAMPIONS LEAGUE Champions League, ultima giornata decisiva per Atalanta, Inter, Juve e Napoli; Champions League 2025/26, dove vedere in streaming e in tv tutte le partite; Calendario Champions League calcio 2026: orari partite 28 gennaio, tv, quali vedere su Sky, Prime e TV8.

Monaco-Juventus (Champions League): orario, dove vederla in TV e pronosticoQuello che c'è da sapere sulla sfida di Champions League tra Monaco e Juve. msn.com

Monaco-Juventus: tv, streaming, orario e formazioniMonaco-Juventus, dove vederla in tv e streaming? I canali per l'ottava giornata di Champions League, non ci sarà la visione gratis e in chiaro per tutti ma solamente in abbonamento. goal.com

Juventus, scelto l'arbitro per la gara di Champions League con il Monaco: la designazione - facebook.com facebook

MERCATO - Monaco, Pocognoli rischia l'esonero: la Juventus osserva la situazione ift.tt/TBW7Y2F x.com