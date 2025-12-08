Juventus-Pafos sesta giornata Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sesta giornata del girone unico di Champions League 20252026. Le due squadre hanno fin quì collezionato gli stessi punti, ma i bianconeri puntano alla seconda vittoria consecutiva per avvicinarsi alla certezza di partecipare agli spareggi per gli ottavi di finale. Juventus-Pafos si giocherà mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 21 presso lo Juventus Stadium. JUVENTUS-PAFOS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dimentica in fretta la sconfitta in campionato contro il Napoli e cercare di migliorare ancora di più la situazione di classifica in Champions League, dove serve la seconda vittoria, dopo quella ottenuta in Norvegia contro il Bodo Glimt, per fare un altro passo verso i playoff. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

