Monaco-Juventus Champions League 28-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

La Juventus affronta il Monaco, in una delle ultime gare del girone della Champions League 2025-2026, in programma il 28 gennaio alle ore 21:00. La sfida rappresenta un’importante occasione per i bianconeri di consolidare la posizione e qualificarsi ai playoff. Di seguito, le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita decisiva nel percorso europea della squadra italiana.

La Juventus fa visita al Monaco per l’ultima partita del girone unico della Champions League, consapevole che con buone probabilità andrà ai playoff. La Vecchia Signora conserva però ancora qualche piccola chance di qualificarsi direttamente agli ottavi, ma per entrare tra le prime otto deve necessariamente vincere al Louis II e sperare in risultati positivi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

