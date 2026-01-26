Mo | Braga ' inaccettabili minacce a carabinieri governo chieda stop arroganza coloni'

Le recenti tensioni tra coloni israeliani e forze di sicurezza italiane evidenziano un comportamento inaccettabile. Le minacce rivolte ai carabinieri, impegnati a mantenere ordine e sicurezza diplomatica, sottolineano la necessità di un intervento deciso da parte delle autorità. È importante affrontare con fermezza episodi di arroganza e provocazioni, affinché il rispetto delle istituzioni e dei ruoli venga ripristinato e tutelato.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "L'arroganza dei coloni israeliani non conosce confini. Questa volta contro carabinieri italiani impegnati a garantire la sicurezza diplomatica. Non è accettabile che siano stati fermati e minacciati con uso delle armi. Sono anni che i coloni uccidono, minacciano e tengono sotto pressione i palestinesi con abusi, violenze e apartheid. È ora che il governo italiano dica a Netanyahu di fermarsi perché l'impunità alla quale i coloni israeliani sono abituati non è più tollerabile". Così in una nota Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

