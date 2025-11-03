Roma | Braga ' parole Zakharova inaccettabili convocare ambasciatore'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sono inaccettabili, stupide e volgari. E tanto più gravi mentre i soccorritori - a cui va il nostro ringraziamento - ancora stanno scavando per tirare fuori dalle macerie un operaio". Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera. "Sono anni che vengono tollerate uscite improvvide e offese al nostro paese da esponenti del governo russo. Chiediamo al ministro degli esteri di convocare l'ambasciatore russo per esprimere lo sdegno del nostro governo e di tutti i cittadini per affermazioni ciniche che manifestano solo l'intolleranza e la violenza di un regime autoritario e aggressivo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

