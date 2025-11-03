Roma | Braga ' parole Zakharova inaccettabili convocare ambasciatore'
Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sono inaccettabili, stupide e volgari. E tanto più gravi mentre i soccorritori - a cui va il nostro ringraziamento - ancora stanno scavando per tirare fuori dalle macerie un operaio". Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera. "Sono anni che vengono tollerate uscite improvvide e offese al nostro paese da esponenti del governo russo. Chiediamo al ministro degli esteri di convocare l'ambasciatore russo per esprimere lo sdegno del nostro governo e di tutti i cittadini per affermazioni ciniche che manifestano solo l'intolleranza e la violenza di un regime autoritario e aggressivo". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Speciale Bracco Italiano a selvatico abbattuto CAC 9 Novembre @ Stagno Lombardo (CR) Giuria: Alessandro Braga, Giuseppe Corrao Ritrovo ore 7:30 presso L'officina del caffè, Piazza Roma 9, Stagno Lombardo Pranzo su prenotazione (obbligatoria): 3 - facebook.com Vai su Facebook
Chiara Braga (@bragachiara) / Posts - X Vai su X
Roma-Braga, Saelemaekers: «Qui mi sento in famiglia. Futuro? Non dipende solo da me» - Alexis Saelemaekers ha parlato in conferenza stampa al fianco di Claudio Ranieri. Riporta ilmessaggero.it
Roma, Ranieri: “Io dirigente? Pensiamo già al prossimo allenatore” - All’Olimpico arriva lo Sporting Braga: l’allenatore giallorosso, Claudio Ranieri, ha presentato la ... Da gianlucadimarzio.com