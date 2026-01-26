Minneapolis nuove proteste per l' omicidio di Alex Pretti

A Minneapolis si sono svolte nuove manifestazioni in seguito all’omicidio di Alex Pretti, un uomo di 37 anni ucciso durante un intervento delle forze federali. Centinaia di persone si sono riunite per chiedere il ritiro degli agenti della U.S. Customs and Border Protection e dell’Immigration and Customs Enforcement, in un clima di tensione legato alla tragedia avvenuta durante un’operazione di controllo sull’immigrazione.

Centinaia di persone si sono radunate di nuovo a Minneapolis chiedendo agli agenti della U.S. Customs and Border Protection e dell' Immigration and Customs Enforcement di lasciare le Twin Cities dopo che un agente federale ha sparato al 37enne Alex Pretti, uccidendolo, durante un'operazione di controllo sull'immigrazione. Pretti, un infermiere di terapia intensiva di 37 anni, è stato ucciso da un agente della Border Patrol la mattina di sabato 24 gennaio. Cartelli esposti chiedevano " Giustizia per Alex ", mentre i manifestanti hanno scandito "ICE fuori dal Minnesota".

