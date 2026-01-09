Maggioranza larga tensioni strette in Regione tra Pd e Cinque Stelle spunta l’asse casertano Villano–Aveta

In Regione, tra Pd e Cinque Stelle emergono tensioni strette, con l’asse casertano Villano–Aveta che si fa notare. La coalizione, che ha portato Roberto Fico alla guida della regione, si caratterizza per una maggioranza larga e diversificata. Questi rapporti complessi riflettono le dinamiche politiche interne e le sfide di un’alleanza vasta, segnalando possibili sviluppi nelle future alleanze e decisioni istituzionali.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.