Maggioranza larga tensioni strette in Regione tra Pd e Cinque Stelle spunta l’asse casertano Villano–Aveta
In Regione, tra Pd e Cinque Stelle emergono tensioni strette, con l’asse casertano Villano–Aveta che si fa notare. La coalizione, che ha portato Roberto Fico alla guida della regione, si caratterizza per una maggioranza larga e diversificata. Questi rapporti complessi riflettono le dinamiche politiche interne e le sfide di un’alleanza vasta, segnalando possibili sviluppi nelle future alleanze e decisioni istituzionali.
La larga affermazione elettorale che ha portato Roberto Fico alla guida della Regione si è fondata su una coalizione ampia e composita. Proprio questa pluralità, però, sta diventando il primo vero banco di prova della nuova maggioranza. Dopo una giunta costruita tra mediazioni e aggiustamenti.
