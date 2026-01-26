M’illumino d’immenso aveva 5 versi | ecco cosa tagliò Ungaretti e perché

Era il 26 gennaio 1917 quando Giuseppe Ungaretti, volontario di guerra, si trovava a Santa Maria La Longa, un piccolo paese in provincia di Udine. Il fronte del Carso infuriava durante la Prima Guerra Mondiale e il poeta viveva l’esperienza delle trincee sulla propria pelle. Quella mattina scrisse una cartolina al collega Giovanni Papini con tre brevi composizioni. Una di queste si chiamava Cielo e mare e sarebbe diventata la celebre Mattina. La versione originale però era diversa. Il testo completo recitava: “ M’illumino d’immenso con un breve moto di sguardo “ Cinque versi invece dei due che conosciamo oggi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Consegnato il Premio “M’illumino d’immenso” a Ilide CarmignaniIl 7 dicembre, nella Sala Elettra della Nuvola a Roma, si è tenuto l'incontro “L’arte invisibile” all’interno della fiera “Più libri più liberi”.

“Ti illumino d’immenso”: il 24 gennaio concerto a lume di candela al Museo della Scuola Medica SalernitanaIl 24 gennaio, il Museo della Scuola Medica Salernitana ospiterà il concerto a lume di candela della rassegna “Ti illumino d’immenso”.

Canelli in Teatro, la danza torna protagonista con M'illumino d'immensoIl prossimo appuntamento sarà venerdì 30 gennaio, alle ore 21. Dopo rappresentazioni di opera e stand-up comedy, la danza torna protagonista sul palcoscenico con M’illumino d’immenso messo in ... lanuovaprovincia.it

La danza contemporanea torna protagonista al Teatro Toselli con M’Illumino d’ImmensoVenerdì 6 febbraio alle 21 Interscambi Coreografici Cuneo presenta la coreografia della Compagnia EgriBiancoDanza ... cuneodice.it

"M'illumino d'immenso".(Giuseppe Ungaretti). Una frase così breve eppure dal significato così profondo, due parole componenti una poesia e diventate persino un modo di dire, una frase largamente diffusa nel comune esprimersi quotidiano. Due parole carich - facebook.com facebook

"M'illumino d'immenso" Il 26 gennaio 1917 a Santa Maria La Longa, sul fronte italiano del Carso, Giuseppe Ungaretti compone “Mattina” x.com