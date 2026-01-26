Milano le immagini dal luogo della sparatoria in cui ha perso la vita un 20enne

In zona Rogoredo, Milano, si sono diffuse le immagini di una sparatoria avvenuta in via Giuseppe Impastato 7. Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire, con un poliziotto sospettato di aver aperto il fuoco. La vicenda ha suscitato attenzione e richieste di approfondimento sulla dinamica e sulle responsabilità dell’accaduto.

Le immagini sul luogo della sparatoria a Milano, in zona Rogoredo. A sparare il colpo che ha ucciso il ventenne in via Giuseppe Impastato 7 sarebbe stato un poliziotto. Lo si apprende da fonti qualificate. Gli agenti erano impegnati nel parco Rogoredo in una operazione antidroga. Il giovane era di origine straniera e già noto alle forze dell'ordine. Il personale del 118, giunto sul posto con un'automedica e due ambulanze, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Il ventenne pare fosse armato.

