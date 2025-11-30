California sparatoria a Stockton | ci sono morti e feriti Le immagini dal luogo della tragedia
Quattro persone sono state uccise e 14 ferite in una sparatoria in un locale a Stockton, California, Stati Uniti. Heather Brent, portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin, ha riferito che tra le vittime ci sono sia bambini che adulti. Le prime indicazioni “suggeriscono che possa trattarsi di un incidente mirato”, hanno affermato le autorità locali. Gli investigatori stanno ancora lavorando per identificare un possibile movente. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Quattro persone sono morte in una sparatoria vicino a Stockton, in California ? https://shorturl.at/YGVfs - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria in California: festa di famiglia si trasforma in strage, 4 morti e 10 feriti tra cui anche bambini Vai su X
Sparatoria a Stockton durante una festa di famiglia - Quattro persone sono morte in una sparatoria vicino a Stockton, in California. Scrive ilgiornale.it
Sparatoria a Stockton: Quattro Vittime e Decine di Feriti in California - Un attacco armato ha devastato una festa a Stockton, risultando in quattro vittime, tra cui bambini innocenti. Come scrive notizie.it
Sparatoria in un locale in California, 4 morti: tra le vittime anche dei minori. La polizia: un attacco mirato - Quattro persone sono morte in una sparatoria vicino a Stockton, in California. Si legge su ilmessaggero.it