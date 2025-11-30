Quattro persone sono state uccise e 14 ferite in una sparatoria in un locale a Stockton, California, Stati Uniti. Heather Brent, portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin, ha riferito che tra le vittime ci sono sia bambini che adulti. Le prime indicazioni “suggeriscono che possa trattarsi di un incidente mirato”, hanno affermato le autorità locali. Gli investigatori stanno ancora lavorando per identificare un possibile movente. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - California, sparatoria a Stockton: ci sono morti e feriti. Le immagini dal luogo della tragedia