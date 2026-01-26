Milano-Cortina Piantedosi | Ice non opererà mai in Italia polemica sul nulla

Il ministro Piantedosi ha chiarito che l’Ice non opererà in Italia durante le Olimpiadi Milano-Cortina, definendo la polemica sulla questione infondata. Attualmente, gli Stati Uniti e gli altri Paesi non hanno ancora specificato le tipologie di presenze ufficiali nel Paese. La posizione ufficiale rassicura sulla gestione delle attività diplomatiche e di rappresentanza legate all’evento, senza coinvolgere interventi dell’Agenzia per il Commercio Estero.

"Quella dell' Ice a Milano-Cortina è una polemica sul nulla. In questo momento gli americani come tutti gli altri non hanno elencato le tipologie di presenze che ci saranno qui in Italia al seguito delle delegazioni. Ma voglio precisare: Ice, in quanto tale, non opererà mai in Italia. Mi sembra ovvio che siamo sufficientemente padroni della gestione dell'immigrazione e parliamo di un evento che non c'entra nulla sull'immigrazione. Se mai dovesse essere, ma parliamo di ipotesi, che singole unità di personale appartenenti a qualsiasi organizzazione di sicurezza americana espleteranno solo misure di sicurezza ravvicinata che non hanno nulla a che vedere con quello che sta generando discussioni".

