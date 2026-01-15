Olimpiadi Milano-Cortina la Fondazione chiude le polemiche | Percorso inclusivo e rispettoso E l’uomo gatto risponde agli hater sui social

La Fondazione per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ha confermato che la selezione dei tedofori è stata condotta con un procedimento rigoroso, inclusivo e rispettoso. In risposta alle recenti polemiche, la comunicazione ufficiale sottolinea l’impegno a garantire trasparenza e rispetto per tutte le figure coinvolte. Nel frattempo, l’uomo gatto ha risposto agli hater sui social, mantenendo un atteggiamento pacato e rispettoso.

La selezione dei tedofori delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ha seguito un percorso «rigoroso, inclusivo e rispettoso». È con queste parole che la Fondazione prova a mettere a tacere una volta per tutte le polemiche sorte nei giorni scorsi riguardo al processo di selezione dei tedofori. In una nota, la Fondazione Milano-Cortina «invita a non alimentare ulteriori polemiche infondate» e precisa che «ogni tentativo di creare categorie, graduatorie o contrapposizioni tra ‘tipi’ di tedofori o tra ‘modalità’ di nomina è privo di fondamento. Lo sportivo per i suoi risultati, l’artista per la sua popolarità, il cittadino per il suo impegno: tutti portano la Fiamma, tutti rappresentano il Paese, tutti sono parte della stessa narrazione di valori». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: L’Uomo Gatto non ci sta e risponde alle polemiche sui tedofori di Milano-Cortina 2026: “Scelto per merito, denuncerò i diffamatori” Leggi anche: L’Uomo Gatto risponde alle polemiche sui tedofori di Milano-Cortina: “Selezionato per merito, denuncerò chi diffama” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Fondazione alla BTS Arena per la gara di EuroCup tra Dolomiti Energia Trentino e Panionios Athens; Caso tedofori Milano Cortina 2026, la nota del comitato organizzatore: Ecco quali sono stati i criteri di selezione; Un mese alle Olimpiadi, lo sprint del Veneto verso Milano-Cortina: ecco tutti i cantieri; Milano-Cortina, i campioni dimenticati: le news sul caso tedofori. Olimpiadi, Silvio Fauner replica alla Fondazione sullo scandalo dei tedofori: «No ai politici? Che ipocrisia» - Olimpionici esclusi dalla lista dei tedofori per le imminenti Olimpiadi invernali: la polemica non si placa. ilgazzettino.it

