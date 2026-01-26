La partecipazione di Ghali alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026 ha suscitato critiche da parte della Lega, che ha definito il rapper un “odiatore” e ha sottolineato come la sua presenza possa umiliare l’immagine dell’Italia. La disputa evidenzia le tensioni politiche e culturali legate a questa manifestazione, aggiungendosi alle polemiche già sollevate sul ruolo di alcune figure pubbliche nell’evento internazionale.

La Lega critica duramente la partecipazione di Ghali alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina il 6 febbraio a San Siro. “Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi è una notizia sconcertante, resa ancora più disgustosa pensando che domani è il Giorno della Memoria “, una “ umiliazione per l’Italia “, dicono fonti della Lega, che sottolineano lo sconcerto del partito a tutti i livelli. “I Giochi Milano Cortina 2026 saranno uno straordinario biglietto da visita per l’Italia agli occhi del mondo, un evento diventato realtà grazie ad anni di duro lavoro con le donne e gli uomini della Lega in prima linea. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, la Lega contro Ghali: “Odiatore, la sua presenza umilia l’Italia”

Dopo la tragedia di Crans Montana, la Svizzera ha deciso di ridurre la propria presenza a Milano-Cortina.

