Milan rivoluzione d’inverno | l’Aston Villa piomba su Loftus-Cheek Furlani ha già scelto i sostituti

Il Milan si prepara a perdere Loftus-Cheek. L’Aston Villa ha fatto un’offerta di 15 milioni di euro per il centrocampista inglese, che potrebbe tornare in Premier League. La società rossonera ha già deciso di reinvestire i soldi, puntando a rinforzare la difesa con i nomi di Onstein e Tati. La trattativa è in fase avanzata e si aspetta solo l’ok finale.

Il centrocampista inglese verso il ritorno in Premier League per 15 milioni di euro: il tesoretto verrà immediatamente reinvestito per blindare la difesa con i nomi di Onstein e Tati. Il calciomercato di riparazione del Milan entra nel vivo con una serie di incastri che potrebbero cambiare profondamente il volto della rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Al centro delle cronache di queste ore c’è il futuro di Ruben Loftus-Cheek, finito prepotentemente nel mirino dell’Aston Villa. Il club inglese, alla ricerca di fisicità e muscoli per il centrocampo di Unai Emery e alle prese con l’infortunato Kamara da sostituire, avrebbe individuato nell’ex Chelsea il profilo ideale per il salto di qualità immediato. 🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan, rivoluzione d’inverno: l’Aston Villa piomba su Loftus-Cheek, Furlani ha già scelto i sostituti Approfondimenti su Milan Aston Villa Milan, sirene inglesi: l’Aston Villa piomba su Loftus-Cheek L’interesse dell’Aston Villa per Ruben Loftus-Cheek apre nuovi scenari sul suo futuro a Milano. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milan Aston Villa Argomenti discussi: Prada Uomo FW26, una riflessione sul presente; Milan, rivoluzione d’inverno: l'Aston Villa piomba su Loftus-Cheek, Furlani ha già scelto i sostituti; Milan, rivoluzione d’inverno: l’Aston Villa piomba su Loftus-Cheek, Furlani ha già scelto i sostituti; Milan rivoluzione d’inverno | l’Aston Villa piomba su Loftus-Cheek Furlani ha già scelto i sostituti. Sampdoria, appesi alla rivoluzione d’inverno. Così si cercherà di evitare la serie CQuattro punti nelle prossime due gare e poi la Sampdoria è pronta alla rivoluzione d’inverno. Nei prossimi giorni deve essere confermato il budget. Ormai pare assodata la consapevolezza che stavolta ... genova.repubblica.it L'Inter è (quasi) campione d'inverno, ma dovrà aspettare i recuperi della 16? giornataCon il pareggio del Milan contro il Genoa, Chivu è praticamente certo di chiudere il girone di andata al primo posto: anche in caso di arrivo in parità, la differenza reti vede in netto vantaggio i ne ... msn.com Nelle ultime ore l'#AstonVilla ha fatto un sondaggio per Jonathan #David Come riferito da #Romano, la #Juve ha rispedito al mittente la richiesta ribadendo l'incedibilità del giocatore La notizia completa al primo commento - facebook.com facebook Ufficiale: #Abraham nuovo giocatore dell’ #AstonVilla x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.