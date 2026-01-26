Il Milan ha raggiunto una serie di 21 risultati utili consecutivi in campionato, la più lunga d’Europa tra i top cinque campionati. Con il pareggio contro la Roma, i rossoneri consolidano una prestazione che testimonia continuità e solidità, distinguendosi nel panorama calcistico continentale. Questa serie rappresenta un importante traguardo, sottolineando la costanza e la competitività della squadra nel corso della stagione.

Il pareggio dell’Olimpico consegna al Milan un primato che va oltre i confini nazionali. Con il punto conquistato contro la Roma, i rossoneri toccano quota 21 risultati utili consecutivi in campionato, diventando la squadra con la striscia di imbattibilità più lunga in Europa tra i top cinque campionati. Un dato che isola il Milan al vertice assoluto per continuità. Nessun club, né in Serie A né negli altri grandi tornei europei, è riuscito a fare meglio nello stesso arco temporale. Per ritrovare l’ultima sconfitta bisogna tornare indietro di mesi. Era il 23 agosto, giornata inaugurale del campionato, quando a San Siro arrivò l’unico stop stagionale: a imporsi fu la Cremonese, capace di sorprendere il Milan all’esordio. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, 21 risultati utili di fila: è la striscia più lunga d’Europa

Leggi anche: Milan, batti il 10: la striscia di risultati utili consecutivi si allunga dopo Parma

Milan, Garbo: “Allegri, 20 risultati utili consecutivi: sta facendo qualcosa di storico”Daniele Garbo commenta il percorso del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri, sottolineando i 20 risultati utili consecutivi ottenuti dal tecnico livornese.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Capello: Il Milan non ha un Lautaro e si vede. Ma se Allegri vince a Roma...; Il Milan può contendere lo scudetto a Inter e Napoli?; Milan-Lecce: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Roma-Milan 1-1: Pellegrini risponde a De Winter, Gasperini aggancia il Napoli al terzo posto.

In Europa nessuno come il Milan: il datoCon il pareggio dell'Olimpico contro la Roma, il Milan è salito a quota 21 risultati utili consecutivi in Serie A. Dato importante sul quale nessun'altra squadra, ... milannews.it

Il metodo Allegri: al Milan non è fortuna, è strategiaIl Milan di Allegri domina i big match ed è imbattuto da 21 gare. Non è fortuna, ma una precisa scelta tattica. Analisi e dati sui rossoneri. europacalcio.it

#SerieA, la Roma rallenta il Milan, la Juventus abbatte il Napoli e l'Inter sorride. Questi i risultati della domenica: Roma-Milan 1-1, Juventus-Napoli 3-0, Atalanta-Parma 4-0, Genoa-Bologna 3-2, Sassuolo-Cremonese 1-0. In testa alla classifica resta l'Inter. x.com

Serie A, la Roma rallenta il Milan, la Juventus abbatte il Napoli e l'Inter sorride. Questi i risultati della domenica: Roma-Milan 1-1, Juventus-Napoli 3-0, Atalanta-Parma 4-0, Genoa-Bologna 3-2, Sassuolo-Cremonese 1-0. In testa alla classifica resta l'Inter. - facebook.com facebook