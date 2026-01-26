Michele expat in Lussemburgo | Vi racconto perché è uno dei Paesi dove si vive meglio in Europa

Michele, originario del Piemonte e classe 1994, condivide la sua esperienza di vita in Lussemburgo, dove risiede da sei anni. In questa intervista a Fanpage.it, spiega perché considera il Paese uno dei più vivibili in Europa, evidenziando le opportunità e le caratteristiche che rendono il Lussemburgo un luogo interessante per gli italiani che scelgono di trasferirsi all’estero.

Michele, piemontese classe 1994, a Fanpage.it racconta la sua vita da italiano all'estero. Da 6 anni vive in Lussemburgo: "Un Paese che offre tante opportunità. Un fattore positivo è la retribuzione, risparmio più di quanto riuscivo a fare in Italia".🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Classifica delle città italiane: ecco dove si vive meglio e dove peggio, tante sorprese Leggi anche: Dove si vive meglio nelle Marche: la classifica 2025 Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Michele, expat in Lussemburgo: Vi racconto perché è uno dei Paesi dove si vive meglio in Europa. Michele, expat in Lussemburgo: Vi racconto perché è uno dei Paesi dove si vive meglio in EuropaMichele, piemontese classe 1994, a Fanpage.it racconta la sua vita da italiano all’estero. Da 6 anni vive in Lussemburgo: Un Paese che offre tante opportunità. Un fattore positivo è la retribuzione, ... fanpage.it Ospite di Maria Latella il direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Non perdere la puntata di #NessunaèPerfetta. Clicca qui https://tinyurl.com/536cpjvz - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.