Ancona, 1 dicembre 2025 – Pubblicati i risultati della 36esima edizione della Qualità della Vita del Sole 24 Ore, indagine lanciata nel 1990 per misurare i livelli di benessere nei territori italiani. Tra le provincie delle Marche, Ascoli si piazza al miglior posto in classifica: 22esima posizione per la città delle Cento Torri. L’indagine fotografa il benessere nelle province italiane con 90 indicatori divisi in sei categorie: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero. La classifica è una media delle medie calcolata appunto su 90 indicatori da fonti certificate (Istat, Banca d’Italia, Istituto Tagliacarne, Infocamere e molti altri), su base provinciale e rapportati alla popolazione residente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dove si vive meglio nelle Marche: la classifica 2025