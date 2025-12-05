Linea 2 potenziata dopo Napoli–Juventus | 15 corse straordinarie da Campi Flegrei

Trenitalia attiva un servizio speciale della Linea 2 domenica 7 dicembre: oltre 7.300 posti aggiuntivi, controlli dedicati e biglietteria aperta per facilitare il deflusso dal Maradona. Il Gruppo FS potenzia ancora una volta il trasporto pubblico in occasione dei grandi eventi sportivi. Per garantire un deflusso rapido e ordinato dopo Napoli–Juventus, in programma domenica 7.

