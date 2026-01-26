Il bollettino meteo per il 26 gennaio 2026 segnala una giornata caratterizzata da molte nuvole su tutto il territorio italiano. al Nord, piogge deboli e neve oltre i 600-800 metri; al Centro, nuvolosità in transito con qualche debole fenomeno; al Sud, condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse e temporali, soprattutto in Sardegna, Sicilia e Calabria. Temperature in calo al Nord, in aumento al Centro-Sud, con diminuzioni generali nelle massime.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 m tra la x e la notte tornano con tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la terra e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche intense localmente a carattere di nubifragio da pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui rilievi ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al nord rialzo al centro-sud massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 26-01-2026 ore 19:15

