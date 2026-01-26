Mertens si gode il ritiro dal calcio giocato | vacanze e tornei di padel a Bali

Dries Mertens, ex calciatore del Napoli e del Galatasaray, si prende una pausa dal calcio per dedicarsi a vacanze e attività ricreative a Bali. In compagnia della moglie Kat Kerkhofs e dei figli Ciro e Lulu, l’atleta si gode un periodo di relax, partecipando anche a tornei di padel. Un momento di svago e tranquillità lontano dal campo, mentre continua a vivere esperienze personali e familiari.

Dries Mertens non smette di stupire, ma questa volta lontano dal calcio. L’ex attaccante del Napoli e del Galatasaray, che compirà 39 anni il prossimo 6 maggio,  sta vivendo un lungo viaggio intorno al mondo con la moglie Kat Kerkhofs e i figli Ciro (3 anni) e Lulu. Le Dernier Heure ed altre testate belghe stanno raccontando questo viaggio della famiglia. Mertens campione di padel. A Bali, Mertens ha deciso di mettersi alla prova sul campo da padel: ha vinto. A torso nudo e con grande entusiasmo, l’ex numero 14 del Belgio ha trionfato in un torneo locale, festeggiando il successo tra le braccia del compagno di doppio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

