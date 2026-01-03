Venezia-Ambrosino trattativa avviata | prestito dal Napoli

Il Venezia ha avviato le trattative per ingaggiare Giuseppe Ambrosino in prestito dal Napoli, nel tentativo di rafforzare il reparto offensivo. La società veneta sta lavorando per definire i dettagli dell’operazione, che potrebbe rappresentare un’importante aggiunta al suo roster. La trattativa, ancora in fase iniziale, prosegue con l’obiettivo di arrivare a un accordo nelle prossime settimane.

Il Venezia accelera sul mercato per rinforzare l’attacco e punta con decisione su Giuseppe Ambrosino, profilo individuato da tempo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

