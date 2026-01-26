Mel Brooks si giudica senza filtri | A volte sono stato arrogante e stupido

Mel Brooks riflette sul suo passato con sincerità, riconoscendo alcuni atteggiamenti di arroganza e ingenuità. Il celebre regista di Balle spaziali e Frankenstein Junior ha ammesso di aver agito in modo talvolta presuntuoso, guardando con lucidità alle proprie esperienze cinematografiche. La sua autocritica offre uno sguardo autentico sulla carriera, evidenziando la capacità di introspezione di un artista che ha segnato il cinema comico.

Il regista di Balle spaziali e Frankenstein Junior ha confessato di riguardare al suo passato con lucidità ripensando ad alcuni suoi atteggiamenti. Mel Brooks ha presentato il documentario che ripercorre la sua ricca carriera nel mondo dello spettacolo, dal titolo Mel Brooks: The 99-Year-Old Man, alla platea dell'Academy Museum of Motion Pictures, dopo la première del film in programma a Los Angeles. Nel corso della chiacchierata con il regista del film, Judd Apatow, Brooks ha risposto ad una domanda legata all'orgoglio e la realizzazione che potrebbe provare nell'osservare le immagini del film che ripercorrono la sua carriera.

