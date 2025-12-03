Balle Spaziali 2 terminate le riprese Josh Gad ringrazia Mel Brooks e Rick Moranis
Josh Gad, cosceneggiatore nonché parte del cast di Balle Spaziali 2, ha usato Instagram per comunicare la fine delle riprese e di un'impresa che sembrava impossibile, non fosse altro perché ha riportato sul set Rick Moranis alias Casco Nero. Uscita nel 2027. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Balle Spaziali 2 ottiene un importante aggiornamento di produzione dopo le riprese a Ludicrous Speed - Scopri il nuovo aggiornamento di produzione su Balle Spaziali 2 dopo le riprese a Ludicrous Speed e cosa aspettarsi dal ritorno della saga. Si legge su cinefilos.it