L’ex centrocampista ricorda episodi vissuti alla Sampdoria, tra litigi con Mancini e momenti di tensione. Maspero rivela come una discussione con il tecnico portò a una richiesta di cessione, mentre Gullit cercava di uscire dalla squadra travestendosi. Un episodio emblematico di un periodo complesso, segnato da contrasti e decisioni difficili, che testimonia le dinamiche interne di un club storico del calcio italiano.

Per molti Riccardo Maspero è “quello della buca”. Una furbata diventata cult, regalando un insperato 3-3 al Toro nel derby del 2001. “Avevo pure segnato, perdere sarebbe stata una beffa doppia. Per fortuna è andata bene”. Si racconta senza filtri, scava nella memoria tra dolori e grandi vittorie. “Quando con la Cremonese vincemmo a Wembley”, ma anche diverbi e qualche incomprensione. “Litigai col Mancio e col senno di poi posso dire di aver sbagliato a non fidarmi di Simoni. Voleva portarmi a Napoli, io scelsi di restare a Cremona per mantenere la parola data”. Maspero, partiamo dall’inizio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maspero: "Alla Samp litigai con Mancini e lui chiese di cedermi. Gullit per uscire si travestiva"

