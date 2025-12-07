ABBONATI A DAYITALIANEWS La vicenda. Il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, ha condiviso sui social una foto di una scritta minacciosa apparsa questa mattina, 7 dicembre, a Marina di Pietrasanta, sul viale a mare. La frase recita: “Spara a Giorgia” ed è accompagnata dalla firma delle Brigate Rosse. Reazione di Donzelli. Commentando l’accaduto, Donzelli sottolinea come il linguaggio d’odio di certa sinistra possa fruttare visibilità televisiva e consensi online, ma avverte che rischia anche di incitare alla violenza e riportare l’Italia in un clima pericoloso e indesiderato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Minacce a Giorgia Meloni: Donzelli denuncia scritta su muro a Marina di Pietrasanta