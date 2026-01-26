Maria Salvatori e Nicolas Margarit omaggiano Beethoven al Toniolo

Giovedì 29 gennaio, al Teatro Toniolo, si svolge il primo concerto del progetto triennale dedicato al secondo centenario della morte di Ludwig van Beethoven. Maria Salvatori e Nicolas Margarit interpretano le sue composizioni, offrendo un’occasione di approfondimento e riflessione sulla figura e il patrimonio del compositore tedesco, in vista delle celebrazioni previste nel 2027.

Giovedì 29 gennaio al Teatro Toniolo è in programma il primo concerto del Progetto triennale per il secondo centenario dalla morte di Ludwig van Beethoven, previsto nel 2027. Sul palco Maria Salvatori, violoncellista e direttrice artistica del progetto, insieme al giovane pianista Nicolas Margarit, l’enfant prodige ispano australiano che ha tenuto il suo primo concerto pubblico a soli quattro anni. Fulcro della serata è la sonata n. 3 op. 69 di Beethoven, opera che segna un passaggio decisivo nella storia della musica da camera essendo unanimemente considerata dalla critica un punto di equilibrio “perfetto” tra violoncello e pianoforte.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

