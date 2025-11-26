Feste a teatro | gli spettacoli al Toniolo e al Bissuola
Le festività natalizie si celebrano anche a teatro: a dicembre e gennaio il Settore cultura del Comune di Venezia propone vari spettacoli per grandi e piccini a Mestre, con una proposta che va dalle rappresentazioni alla musica alle acrobazie.Si parte subito dopo il ponte dell’Immacolata al. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Altre letture consigliate
Quando il palcoscenico incontra la magia delle feste, il Teatro si illumina! Grazie ad A2A per aver reso possibile l'illuminazione della facciata del Teatro Ponchielli #TeatroPonchielli #A2Alifecompany #Cremona - facebook.com Vai su Facebook
Feste a teatro: gli spettacoli delle feste al Teatro Toniolo, al Teatro del Parco e al Teatrino Groggia - Si parte subito dopo il ponte dell’Immacolata al Teatro Toniolo che ospita mercoledì 10 dicembre il concerto dell’Harlem Gospel Choir, formazione celebre in tutto il mondo, diventata sinonimo di stile ... Secondo live.comune.venezia.it
A Mestre debutta “Stellina scintillina” , il nuovo spettacolo della stand up comedian Yoko Yamada - 00) al Teatro Toniolo di Mestre debutta Yoko Yamada con lo spettacolo Stellina scintillina, un lavoro che solca l’attualità con l’intelligente e imprevedibile ironia tipica ... Segnala nonsolocinema.com
Yoko Yamada debutta al Toniolo con “Stellina Scintillina” - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. Da ilnuovoterraglio.it