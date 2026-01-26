Maltrattamenti agli animali nel Sannio i veterinari | Accertare i fatti e punire i responsabili

Recenti segnalazioni di maltrattamenti agli animali nel Sannio richiamano l’attenzione sulla necessità di approfondire le indagini. I veterinari sottolineano l’importanza di accertare i fatti con rigore e di individuare i responsabili, affinché siano perseguiti secondo la legge. Questa situazione evidenzia l’urgenza di interventi mirati per garantire il rispetto del benessere animale e rafforzare la tutela nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti " È un'indagine che va approfondita e gli eventuali responsabili andranno perseguiti e puniti". Il Vice Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari, Antonio Coletta, della provincia di Benevento non si sottrae alle domande dei giornalisti circa il caso del presunto maltrattamento di una mucca che sarebbe avvenuto nel territorio di Sant'Agata de' Goti da parte di un allevatore locale. " Se la denuncia risponde al vero occorre fare in modo che queste cose non accadono più in questo 2026?. Enrico Rizzi, animalista, blogger che si dedica alla denuncia di maltrattamenti di animali domestici e non solo come nel caso invero controverso riguardante cani nella città capoluogo, aveva postato nelle scorse ore un video assai crudo che testimonierebbe la violenza ai danni di una mucca.

