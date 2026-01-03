Venezuela Starmer | Voglio parlare con Trump per accertare i fatti
Il premier britannico Keir Starmer ha dichiarato che il Regno Unito non è stato coinvolto nell'operazione statunitense contro il Venezuela. Starmer ha inoltre espresso la volontà di parlare con Donald Trump per chiarire i fatti relativi a questo intervento, sottolineando l'importanza di ottenere informazioni accurate prima di formulare giudizi. La posizione del Regno Unito si concentra sulla neutralità e sulla necessità di verificare le circostanze di quanto accaduto.
“Il Regno Unito non è stato in alcun modo coinvolto in questa operazione”. Lo ha affermato il premier britannico Keir Starmer, commentando l’attacco degli Stati Uniti sul Venezuela. “Voglio prima stabilire i fatti. Voglio parlare con il Presidente Trump “, ha aggiunto, “voglio parlare con gli alleati. Posso essere assolutamente chiaro sul fatto che non siamo stati coinvolti e dico sempre e credo che dovremmo tutti rispettare il diritto internazionale”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
