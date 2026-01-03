Venezuela Starmer | Voglio parlare con Trump per accertare i fatti

Il premier britannico Keir Starmer ha dichiarato che il Regno Unito non è stato coinvolto nell'operazione statunitense contro il Venezuela. Starmer ha inoltre espresso la volontà di parlare con Donald Trump per chiarire i fatti relativi a questo intervento, sottolineando l'importanza di ottenere informazioni accurate prima di formulare giudizi. La posizione del Regno Unito si concentra sulla neutralità e sulla necessità di verificare le circostanze di quanto accaduto.

