Tombino aperto al Parco Arbostella un pericolo per i bambini | la denuncia

Salernotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tombino aperto al parco Arbostella a Salerno, un pericolo per pedoni e bambini. Questa la segnalazione giunta in redazione da un cittadino, che segnala la presenza di un tombino aperto: “Sarebbe opportuno che venga messo in sicurezza. Possibile che nessuno lo segnali?”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

