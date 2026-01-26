Maltempo il governo stanzia 100 milioni Meloni | Stato vicino ai territori

Durante il Consiglio dei Ministri dedicato all’emergenza maltempo, il governo ha approvato uno stanziamento di 100 milioni di euro dal Fondo per le emergenze nazionali. La misura mira a finanziare interventi tempestivi per supportare le zone colpite. La presidente Meloni ha ribadito l’impegno dello Stato nel essere vicino ai territori interessati dall’evento atmosferico, garantendo interventi immediati e sostegno alle comunità interessate.

Nel Consiglio dei Ministri riunito sull'emergenza maltempo è stata deliberata la somma complessiva di 100 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per far fronte ai primissimi interventi previsti dall'art. 25 lettere a,B,c del Codice di protezione civile. Lo rende noto il ministro Nello Musumeci, spiegando che "Nei prossimi giorni il governo adotterà un nuovo provvedimento interministeriale per consentire il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, non appena sarà definita la ricognizione dettagliata dei danni da parte delle Regioni". "Lo Stato è vicino ai cittadini e ai territori.

