Malore improvviso in casa | uomo muore a 46 anni

Un uomo di 46 anni, originario della Macedonia, è deceduto improvvisamente ieri a Castel Goffredo, nel Mantovano, a causa di un malore mentre si trovava in casa. La notizia ha suscitato grande tristezza nella comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

Tragedia nella giornata di ieri, domenica 4 gennaio, a Castel Goffredo, nel Mantovano. Un uomo di 46 anni, originario della Macedonia, è stato stroncato da un malore, all’interno della sua abitazione. Subito è stato lanciato l'allarme al 112: in pochi minuti, sono intervenute un'auto medica e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Malore improvviso in casa: uomo muore a 46 anni Leggi anche: Malore improvviso in casa: uomo muore a 46 anni Leggi anche: Malore improvviso in casa, muore a 50 anni: l'addio a Natalino Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Malore improvviso in casa: uomo muore a 46 anni; Uomo trovato senza vita in casa: decesso naturale dopo un malore improvviso; Olgiate Molgora, 30enne trovato senza vita in casa: fatale un malore; Castel Goffredo, muore per un malore in casa a 46 anni. Malore improvviso in hotel a Bardonecchia: soccorso un uomo - BARDONECCHIA – Momenti di grande apprensione a Bardonecchia nella mattinata di oggi, lunedì 5 gennaio 2026, quando un uomo è stato colpito da un infarto mentre si trovava all’interno di una struttura ... lagendanews.com

Uomo di 30 anni trovato morto in casa, salma sotto sequestro - Un uomo di 30 anni è stato trovato morto in casa a Sala Consilina, in provincia di Salerno, nella notte di Capodanno. livesicilia.it

Vajont, 28enne trovato morto in casa per un malore: cosa è successo e il dolore del paese - A Vajont, paesino ai piedi delle montagne in provincia di Pordenone, la notizia ha iniziato a girare piano, tra un messaggio e una telefonata: “Hanno trovato morto un ragazzo, aveva solo 28 anni”. alphabetcity.it

Un malore improvviso alla guida, poi lo schianto contro un palo in via della Cellulosa. A 64 anni, è morto poco dopo il ricovero in ospedale. - facebook.com facebook

Toscana - Muore per un malore improvviso imprenditore e allenatore di calcio x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.